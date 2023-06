Ucraina | Kiev | Putin senza potere | impossibile negoziare con Russia

...una minaccia per il fianco ucraino più vicino a". Secondo l'ex capo di Stato maggiore, "è plausibile" che la Russia possa utilizzare il gruppo Wagner per tentare di prendere la capitale. ......, ha chiamato all'azione i suoi sostenitori in territorio russo. Subito dopo il reggimento Kalinouski di dissidenti bielorussi ha lanciato un appello per lasciare il campo di battaglia in...' La tragicommedia di questi giorni spiega eloquentemente ai leader di altri paesi perché l'non vede oggi possibile negoziare con la Russia di Putin. Una semplice domanda. Con chi possiamo parlare di qualcosa se il soggetto principale ha letteralmente il potere che gli scivola dalle ...

Ucraina, Kiev: "Avanziamo su più fronti a est" Adnkronos

Per Volodimir Zelensky la lezione di queste ore è evidente: l'Ucraina protegge l'Europa dalla Russia. "E' tempo dunque di darci tutte le armi necessarie" per continuare a farlo. Secondo il presidente…