Ucraina | Kiev | “Putin senza potere | impossibile negoziare con Russia”

(Di domenica 25 giugno 2023) Mosca, 25 giu. (Adnkronos) – “La tragicommedia di questi giorni spiega in modo eloquente ai leader degli altri Paesi perché oggi l’non ritiene possibilecon ladi. Una domanda semplice. Con chi possiamo parlare se letteralmente al soggetto principale ilscivola dalle mani come sabbia tra le dita e tutti si puliscono i piedi sul comando militare strategico?”. Lo scrive su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, commentando l’ammutinamento, poi rientrato, del Gruppo Wagner.“I giorni di questa banda sono contati, non c’è padrone in casa. La situazione all’interno dellaè incontrollabile – ha aggiunto Podolyak -. Intanto i meteorologi prevedono nuove raffiche di vento…”.La Wagner potrebbe intanto cercare di conquistare ...

'Sedici mesi fa, le forze russe erano alle porte di, in, pensando che avrebbero conquistato la città nel giro di pochi giorni - ha detto il segretario di Stato - . Ora devono ......"aveva bisogno di una scusa" per poter lasciare il fronte di combattimento contro l'"con ... I possibili risvolti positivi pere lo spiraglio per far cadere in futuro Putin Ponomarev osserva ...Infatti la brigata mercenaria Wagner ha preso la strada di, in Bielorussia, dove governa l'...delle tante che martoriavano in Paese in nome del comunismo staliniano e che nel 1932 portò in...

Ucraina, Kiev: "Avanziamo su più fronti a est" Adnkronos

In video sui social spari in aria mentre lasciano la città . Raid russi in Ucraina su su Sumy e Nikopol, esplosioni nella regione di Zaporizhzhia. Nyt: 'Usa informati da giorni dei piani di Prigozhin, ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news. Prigozhin si ritira, riprende l'offensiva di Kiev. LIVE ...