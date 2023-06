Ucraina | Kiev | “Putin senza potere | impossibile negoziare con Russia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 25 giugno 2023) Il consigliere di Zelensky: "Con chi possiamo parlare se letteralmente al soggetto principale ilscivola dalle mani come sabbia?" “La tragicommedia di questi giorni spiega in modo eloquente ai leader degli altri Paesi perché oggi l’non ritiene possibilecon ladi. Una domanda semplice. Con chi possiamo parlare se letteralmente al soggetto principale ilscivola dalle mani come sabbia tra le dita e tutti si puliscono i piedi sul comando militare strategico?”. Lo scrive su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, commentando l’ammutinamento, poi rientrato, del Gruppo Wagner. “I giorni di questa banda sono contati, non c’è padrone in casa. La situazione all’interno dellaè incontrollabile – ha ...