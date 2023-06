Turi | incidente | una morta | tre feriti Nel tardo pomeriggio

(Di domenica 25 giugno 2023) Scontro fra due auto per cause da dettagliare. Poco dopo le 19 ,sulla circumvallazione per Casamassima, in territorio di, l’impatto che ha coinvolto un’auto con a bordo quattro stranieri ed un suv condotto da un uomo di Castellana Grotte. Èuna sessantenne di origine thailandese, tre. Illeso ma sotto choc il guidatore del suv. L'articolo: una, tre Nel proviene da Noi Notizie..

Una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla circonvallazione di Turi, in provincia di Bari, all'altezza di un distributore di benzina. La vittima, che a quanto si apprende aveva circa 60 anni, è

