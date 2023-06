Tuffi | Giochi Europei 2023 oggi | orari 25 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 25 giugno 2023) Proseguono le gare diai. Anche nella giornata di ieri è arrivata una medaglia per l’Italia (bronzo nel sincro misto dalla piattaforma), ma c’è stata anche l’amarezza per il mancato podio e anche pass olimpico nei 3 metri individuali maschili.si terrà lafemminile e i fari sono puntati soprattutto su Chiara Pellacani, campionessa europea in carica e che vuole ottenere il biglietto per Parigi 2024 con largo anticipo. Ci sarà anche Elisa Pizzini, che punta alla finale e ad un buon piazzamento. L’altra finale della giornata è quella del sincro maschile dalla piattaforma, con la coppia azzurra composta da Riccardo Giovannini ed Eduard Timbretti Gugiu. Di seguito ildettagliato, tutti gli, il calendario ...

Per quanto riguarda i, dalla piattaforma 10 metri la quarta medaglia della squadra aiEuropei di Cracovia 2023: nel sincro misto, Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu ...Alla Diving Arena di Rzeszow è andata in scena la finale maschile del trampolino tre metri valevole per iEuropei 2023 di Cracovia , che non ha sorriso ai colori azzurri. Il tedesco Moritz Linus Wesemann , con un punteggio di 465.40, ha conquistato la medaglia d'oro davanti alla coppia francese ...L' Italia deicala il poker: arriva dalla piattaforma 10 metri la quarta medaglia della squadra aiEuropei di Cracovia 2023 . Nel sincro misto, Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu ...

Tuffi, Giochi Europei 2023: Italia d'argento nel Team Event, oro all'Ucraina OA Sport

Proseguono le gare di tuffi ai Giochi Europei 2023. Anche nella giornata di ieri è arrivata una medaglia per l'Italia (bronzo nel sincro misto dalla piattaforma), ma c'è stata anche l'amarezza per il ...Altri tre ori per l'atletica azzurra: Ceccarelli re dei 100, Fantini e Bocchi vincono martello e triplo. Battocletti e Osakue d'argento > Seconda medaglia dell’arrampicata azzurra ai Giochi Europei di ...