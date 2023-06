Tuffi | Giochi Europei 2023 | Giovannini e Timbretti Gugiu sono argento nel syncro dalla piattaforma

(Di domenica 25 giugno 2023) Buone notizie arrivanoDiving Arena di Rzeszow (Resovia), sede delle gare deiin questa edizione dei. Nella competizione multisportiva che ingloba anche i campionati continentali della disciplina in questione, l’Italia può sorridere per l’ottenuto da Riccardoe da Eduard, impegnati nel. Nella specialità che richiede grande precisione e pulizia in tutte le fasi, i nostri portacolori hanno messo in mostra una prestazione di alto livello. Dopo aver concluso gli obbligatori con 94.80, con qualche sporcatura di troppo,...

La diretta live della finale femminile dal trampolino 3 metri deiaiEuropei di Cracovia 2023 : al via dodici atlete tra cui l'azzurra Chiara Pellacani , brava a superare le qualificazioni.

Chiara Pellacani ha staccato il biglietto per la finale dei tre metri femminili ai Giochi Europei. La romana, campionessa in carica, ha chiuso seconda l'eliminatoria e va a caccia del pass per Parigi. Nella categoria -63kg Dennis Barretta conquista la medaglia d'oro regalando all'Italia la prima gioia nel taekwondo. L'azzurro ha sconfitto 2-0 in finale il croato Lovre Brecic.