TS – La Juventus attuale e l’arrivo di Weah | come giocherebbe Allegri

Leggi su justcalcio

(Di domenica 25 giugno 2023) 2023-06-24 23:19:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Sta nascendo la Juve formato 2023/2024. Eccoro i bianconeri se il campionato iniziasse oggi, in attesa delsulla corsia destra di Timothy. Il 3-5-2 (o 4-3-3) nella mente di Massimilianoavrà nello statunitense classe 2000, che può giocare da quinto di centrocampo o da attaccante laterale, uno dei suoi volti nuovi. Alla scoperta della nuova Juve al netto delle novità che potrà portare in dote il calciomercato. Szczesny In porta si ripartirebbe da Szczesny, che ha un contrato sino al 30 giugno 2025 e ha spiegato di non vedersi con un’altra maglia. Ma se cambiasse idea o arrivasse un’offerta adeguata lanon si opporrebbe alla sua cessione dato che l’ingaggio, 12 milioni lordi, è ...