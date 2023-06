Trump | incriminano me per attaccare voi

...alla Cina 24 ore per togliere le spie da Cuba" Donaldparla a un evento di repubblicani evangelici a Washington ribadendo le sue accuse di "elezioni corrotte e giustizia manipolata....attacca di nuovo Joe Biden e ribadisce le sue accuse di "elezioni corrotte e giustizia manipolata" in un evento di repubblicani evangelici a Washington. "me per attaccare voi", dice ......scende tra i repubblicani evangelici al grido di 'Dio, patria e famiglia' e viene accolto come l'unico vero candidato del partito alla presidenza per il 2024. E sobilla i fan: 'me ...

Trump sobilla i suoi sostenitori: 'Incriminano me per attaccare voi' Agenzia ANSA

L’ex presidente Usa torna ad attaccare sulle «elezioni corrotte» e la «giustizia manipolata». E sulla campagna elettorale presidenziale: «Sono davanti a Biden di 11 punti» ...Donald Trump scende tra i repubblicani evangelici al grido di «Dio, patria e famiglia» e viene accolto come l'unico vero candidato del partito alla presidenza per il 2024.