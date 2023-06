Donaldparla ad un evento di repubblicani evangelici a Washington ribadendo le sue accuse di "elezioni corrotte e giustizia manipolata". "Incriminano me per attaccare voi", dice ai, ...... Donald, sebbene gli esiti delle due vicende sembrano essere radicalmente diversi. Entrambi i loropiù fidati hanno attaccato le istituzioni, il Campidoglio a Washington nel ......come pochi altri' e cita il suo 'populismo che poi ha fatto da modello a figure come'. Ma è ... Un personaggio amato dai suoie criticato dagli oppositori. Come emerge dall'ultimo ...

Trump ai sostenitori, incriminano me per attaccare voi - Nord America Agenzia ANSA

Donald Trump parla ad un evento di repubblicani evangelici a Washington ribadendo le sue accuse di "elezioni corrotte e giustizia manipolata". (ANSA) ...Donald Trump a un evento di repubblicani evangelici a Washington si rivolge ai suoi sostenitori: "Incriminano me per attaccare voi". Poi sfodera tutti gli argomenti classici della sua retorica, dalle ...