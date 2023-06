Donaldscende tra i repubblicani evangelici al grido di Dio, patria e famiglia e viene accolto come l'unico vero candidato del partito alla presidenza per il 2024. Incriminano me per attaccare voi, ...L'ex presidente parla a un raduno di repubblicani di destra ed evangelici: "Bello essere tra patrioti. Darei alla Cina 24 ore per togliere le spie da Cuba" Donaldparla a un evento di repubblicani evangelici a Washington ribadendo le sue accuse di "elezioni corrotte e giustizia manipolata. Incriminano me per attaccare voi", dice ai sostenitori, affermando ...Ancora una volta i Simpsons hanno predetto il futuro. Dopo aver previsto la corsa dialle presidenziali 2024 e la morte della regina Elisabetta II ecco che moltidella serie ideata da Matt Groening fanno riemergere in rete un episodio dei Simpsons del 2006 dove Homer si ...

Trump ai fan: «Mi incriminano per attaccare voi. Con me pace in Ucraina e Taiwan» Il Sole 24 ORE

L’ex presidente parla a un raduno di repubblicani di destra ed evangelici: «Bello essere tra patrioti. Darei alla Cina 24 ore per togliere le spie da Cuba» ..."Biden non è in grado di fare nulla", ha attaccato l'ex presidente, aggiungendo: "I sondaggi dicono che sono davanti di 11 punti". Sull'argomento del giorno, la quasi avanzata del gruppo mercenario Wa ...