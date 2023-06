Truffano anziano | due fratelli bloccati dai carabinieri

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati a Forio di Ischia daidel nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia per truffa ai danni di un. Si tratta di due, entrambi napoletani, di 18 e 16 anni. I militari sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto arrivata al 112 a cui un 78enne aveva denunciato di aver appena subito la truffa del finto avvocato. L’uomo aveva infatti consegnato ai due giovanitutti i suoi averi, poco più di 15 mila euro, poiché temeva che il figlio potesse essere arrestato come gli avevano fatto credere i giovani truffatori. I militari si sono subito messi sulle tracce dei due e dopo una serie di analisi dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona hanno li hanno ...

Truffano anziano a Ischia, due fratelli denunciati ROMA on line

Forio di Ischia, due giovani fratelli napoletani truffano anziano del posto con la tecnica del finto avvocato. Carabinieri rintracciano due responsabili di 16 e 18 anni e si attivano per ...