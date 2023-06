Truffa del finto avvocato a Forio d’Ischia | vittima un anziano

...l'udienza preliminare di Asti perché accusati di associazione a delinquere finalizzata alla... e con provvigioni e interessi che arrivavano 'fino al 60 per centocapitale finanziato'. Da qui ...A l 112 è arrivata una richiesta di aiuto per un 78enne che ha appena subìto lafinto avvocato. L'uomo, pur di non far andare in galera il figlio, aveva dato tutto ciò che aveva: poco più ...Sono tutti gravemente indiziatireato diaggravata: avrebbero affermato il falso per ottenere i soldi della misura. Per fare un esempio, alcune persone era inserite contemporaneamente in ...

Falso investimento, ex carabiniere smaschera la truffa La Gazzetta dello Sport

Polizia Postale e Airbnb collaborano per prevenire truffe nelle prenotazioni delle vacanze online. Marco Camisani Calzolari testimonial. Consigli per ...La vittima, pur di salvare il figlio dalla galera, avrebbe consegnato ai malviventi circa 15mila euro ISCHIA – A Forio di Ischia i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia ...