Trovato maxi tartufo di oltre un chilo. Grazie al fiuto del cane "Pepe"

(Di domenica 25 giugno 2023), scorzone, nero estivo, diunscovato dalinfallibile di un bracco pointer nelle campagne di Città di Castello . Un ritrovamento record per Romolo Lazzari, 79 anni, che da40 si dedica alla ricerca del prelibato prodotto del territorio . Esperto tipografo, poi fondatore assieme ai figli della Bottega Tifernate (azienda leader a livello internazionale nella riproduzione...

Se sarà così il 2023 sarà speriamo ricordato come una stagione di abbondanza", conclude Martinelli che rinnova a Romolo Lazzari al suo cane "Pepe" le più affettuose felicitazioni per il...← Usl Umbria 1, il Centro Dai Città della Pieve riapre le porte ai giovani Città di Castello,- tartufo, "scorzone", nero estivo, di oltre un chilo → Potrebbe anche ...

Il fiuto del cane "Pepe" è da record: trovato maxi tartufo di oltre un chilo PerugiaToday

Un ritrovamento record per Romolo Lazzari, 79 anni, che da oltre 40 si dedica alla ricerca del prelibato prodotto del territorio. "Il merito non è mio, ma del cane Pepe"