Tromso-Stabaek domenica 25 giugno 2023 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di domenica 25 giugno 2023) Continua la sfavillante stagione delche prima della sosta è andato con autorità a vincere sul terreno dell’Aalesund ultimo in classifica cogliendo la sesta vittoria in 10 gare di campionato. Impegno ostico quest’oggi per la squadra di Helstrup che per l’undicesimo turno di Eliteserien norvegese affronta in casa lodi Bohinen. I Blaa stanno facendo bene al pari dell’altra neopromossa Brann, e si trovano InfoBetting: Scommesse Sportive e

Si profila infine un match molto equilibrato tra, che potrebbero dividersi la posta in palio. Possibili vincenti Molde (in Molde - Haugesund, ore 17:00) HamKam o pareggio (in HamKam ...Tromsø -1 (ore 17) Match valido per l'undicesima giornata di Eliteserien. Ilviene dalla vittoria esterna per 2 - 3 contro l'Aalesund ed é terzo con 20 punti. A quota 15 lo, ...... infine, anche quelle trae Rosenborg e Valerenga e Stromsgodset. Possibili vincenti Molde (in Odd BK - Molde, ore 17:00) Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt - HamKam, ore 17:00)o pareggio (in ...