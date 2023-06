Travolti e uccisi mentre spingono l’auto in panne | la tragedia a Vibo Valentia dei due camerieri dopo il lavoro

(Di domenica 25 giugno 2023) La loro auto si era fermata sul cavalcavia e, propriola stavano spingendo, sono statiin pieno. Così sono morti Bruno Vavalà e Nicola Callà, rispettivamente 23 e 60 anni. L’episodio si è verificato questa mattina, domenica 25 giugno, lungo la Statale 713 Traversale delle Serre a Simbario, in provincia di. Le due vittime sono dueche avevano appena finito di lavorare a un banchetto di nozze. Dalle prime ricostruzioni pare che la violenza dell’impatto conche li ha colpiti – una Bmw – abbia sbalzato uno dei due giù dal viadotto. Feriti anche gli altri due passeggeri che si trovavano a bordo della Peugeot 204. su Open Leggi anche: Matteo Di Pietro: perché lo youtuber dell’incidente di Casal Palocco si trova agli arresti ...

La loro auto si era fermata sul cavalcavia e, proprio mentre la stavano spingendo, sono statiin pieno. Così sono morti Bruno Vavalà e Nicola Callà, rispettivamente 23 e 60 anni, originari di Serra san Bruno, in provincia di Vibo Valentia. L'episodio si è verificato questa mattina, ...... erano scesi dall' auto rimasta in panne, una Peugeot 204 e sono statida una Bmw che ... Investiti e, arrestata la mamma: 'Era ubriaca' L' incidente dopo il matrimonio Le vittime dell'...Le vittime avevano 60 e 23 anni, altre due persone sono rimaste ferite. Il fatto è accaduto a ...

Incidente a Vibo Valentia, travolti e uccisi mentre spingono l'auto in ... Fanpage.it

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Tragedia sulla strada a Simbario, in provincia di Vibo Valentia. Due uomini sono morti in un incidente sul cavalcavia, travolti da una Bmw mentre spingevano l’auto in panne.