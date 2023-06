Travaglio | Dibba | Santoro? Chi esce più con le ossa rotte dal golpe

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) La Russia è un indovinello avvolto in un mistero che sta dentro un enigma. La definizione è di Winston Churchill, e se la pensava così un titano di tal fatta, figuratevi se qui abbiamo la presunzione di possedere quel che sta accadendo in tutte le sue sfaccettature geopolitiche, spionistiche, criminali. Enigmi che attecchiscono su enigmi. In compenso, c'è chi dalla sua cameretta ha già capito tutto. Sulle chat Telegram filoputiniane, la sentenza è stata emessa subito: manovra l'onnipresente Zio Sam. “Prigozhin” e “americani” su Twitter diventano un sintagma unico, c'è chi rimbrotta i colleghi del Tg2 così: «Non dite bufale. I social americani», quali, chi... postille irrilevanti, per i complottisti online, ndr «dicono che la Nato ha avuto contatti col mercenario Prigozhin». Pare l'abbia confermato anche un cugino di terzo grado che fa le pulizie al piano sotto quello della segretaria ...