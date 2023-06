Trattativa segreta | telefonata e poi l' espulsione | tutte le assurdità del colpo di stato in Russia

(Di domenica 25 giugno 2023) Il giorno della ribellione armata di Wagner, il leader del gruppo Yevgeny Prigozhin ha cercato di mettersi in contatto con il presidente russo Vladimir Putin, ma lui ha rifiutato e successivamente non ha partecipato ai negoziati. Lo ha scritto Meduza citando una fonte vicina al Cremlino. «La dirigenza militare, membri dell'amministrazione presidenziale, la dirigenza della Rosgvardia (Guardia nazionale della, ndr) e funzionari a lui vicini hanno cercato di comunicare con lui (Prigozhin, ndr). Ma non è chiaro di cosa volesse parlare, date le sue azioni», ha detto la fonte. Allo stesso tempo, secondo fonti di Meduza vicine al Cremlino, a metà della giornata del 24 giugno Prigozhin ha cercato di contattare lo stesso Cremlino. Avrebbe anche «provato a chiamare Putin, ma il presidente non ha voluto parlargli», aggiungono le fonti. Secondo fonti di Meduza ...

Giancarlo Capaldo Il Procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo nel 2012 fece unacon due emissari del Vaticano mandati per chiedere a Capaldo la rimozione della tomba di De ...Della sentenza della Cassazione riguardante il processo sullaStato - Mafia non sono ancora note le motivazioni. Mentre si è in attesa delle importanti ... Opus Dei(Rizzoli, 2006), ......"non pubbliche" La prima voce italiana che ascolteremo è quella di colui che condusse la... svolta per prepararsi internamente, debba poi restare. Infatti, quando il Trattato, a ...

La trattativa segreta fra Prigozhin e Putin: ecco perché il negoziato è ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il giorno della ribellione armata di Wagner, il leader del gruppo Yevgeny Prigozhin ha cercato di mettersi in contatto con il presidente russo ...“Torniamo indietro per non spargere sangue russo”. Con questo messaggio diffuso da Yevgeny Prigozhin, a capo della Wagner, l’uomo che nemmeno 24 ore prima aveva innescato la rivolta contro Putin e che ...