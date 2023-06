Trasporti | aggredita lavoratrice di Trenitalia | solidarietà dalla Cgil

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ statamentre svolgeva la propria attività lavorativa di customer service presso la biglietteria dia Salerno, da due clienti che l’hanno colpita al volto. La donna è stata immediatamente soccorsa dai colleghi presenti e trasportata in ospedale dopo l’intervento del 118 dove è stata giudicata guaribile in 5 giorni. Ad esprimerlee a rendere nota l’aggressione è la Filt, a firma del segretario provinciale Carmen Morra. “Ripudiamo fermamente qualsiasi atto di violenza – è scritto in una nota- Ancora una volta rimarchiamo la necessità di un intervento risolutivo a tutela della sicurezza e della incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che, con diligenza, quotidianamente prestano un servizio alla collettività, facendosi carico di tutte le ...

