Tragedia in mare | giovane di 25 anni scompare sott' acqua dopo un tuffo Ecco cosa è successo e dove

(Di domenica 25 giugno 2023) Oggi Notizie Un ragazzo di 25perde la vita in seguito ad unnel lago di Garda. Lasi è consumatao le grotte di Catullo a Sirmione. Nonostante i tentativi di rianimazione, ilnon ce l'ha fatta. Scopri di più leggendo l'articolo. Diparliamo in questo articolo... Morte di un ragazzo di 25sul lago di Gardanelle acqueo le grotte di Catullo, a Sirmione Il ragazzo è stato riportato a riva dal bagnino e rianimato sul posto E' stato portato in elicottero all'ospedale di Desenzano, ma è deceduto alcune oreil ricovero Annullata la consegna della 'Bandiera blu' a Sirmione in segno di luttosul lago di Garda:...