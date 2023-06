Tragedia a Mestre | due amici travolti dal treno mentre attraversano i binari | morto un 25enne | ferito grave l’altro ragazzo

(Di domenica 25 giugno 2023) La scorsa notte due giovani sono stati investiti da unattraversavano iall’altezza del centro Vega, vicino alla stazione di. Uno di loro èsul colpo: si tratta di Manuel Tripargoletti, 25 anni e originario di Cosenza. L’amico che era con lui – un 23enne residente a Bevilacqua, in provincia di Verona – è rimastoin modo. Ilsopravvissuto ha spiegato ai soccorritori che i due avevano deciso di attraversare iper raggiungere uno sportello bancomat che si trovava dallato della stazione ferroviaria. Ilche li haera partito poco prima da Venezia. Quando li ha visti, il macchinista ha provato a effettuare ...

La scorsa notte due giovani sono stati investiti da un treno mentre attraversavano i binari all'altezza del centro Vega, vicino alla stazione di. Uno di loro è morto sul colpo: si tratta di Manuel Tripargoletti, 25 anni e originario di Cosenza. L'amico che era con lui - un 23enne residente a Bevilacqua, in provincia di Verona - è ...Una imprudenza che i è trasformata in. Lungo la linea ferroviaria- Venezia due giovani sono stati travolti da un treno mentre attraversavano i binari per andare a prelevare da un bancomat: un 25enne è morto e un 23enne è ...Laè avvenuta aall'altezza del Vega, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno attorno a mezzanotte e mezza. Immediati i soccorsi Sul posto Suem, Vigili del Fuoco e Polfer. Il ...

Tragedia a Mestre, due amici travolti dal treno mentre attraversano i ... Open

Tragedia a pochi metri di distanza dalla stazione di Mestre, dove nelle scorse ore un ragazzo è morto dopo aver deciso di attraversare i binari.Due giovani sono stati travolti da un treno a Mestre mentre cercavano di superare i binari per recarsi al bancomat ...