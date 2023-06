Traffico Roma del 25-06-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 giugno 2023) LuceverdeMary trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare auto in coda tra Flaminia Salaria nelle due direzioni e tra Pontina e Tuscolana in carreggiata esterna Inoltre per chi proviene dalla Autosole Ci sono code alla barriera dinord e alla barriera diSud in direzione del raccordo tutta la turbano del 24 code a tratti da via Dei Fiorentini verso la tangenziale si viaggia in coda anche sulla tangenziale dalla Nomentanavia dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico trafficate le principali strade consolari in entrata in direzione della capitale in particolare la via Pontina dove ci sono code tra Castelno e il raccordo code sulla A12Civitavecchia tra Santa Severa e Torrimpietra versopossibili difficoltà nell’area dello Stadio ...