Traffico Roma del 25-06-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 giugno 2023) Luceverdedi nuovo Ben ritrovati all’ascoltodi rientro dal mare sulla A12Civitavecchia dove ci sono cose da Cerveteri a Torrimpietra in direzionea complicare la situazione un incidente sulla via Aurelia code a tratti in tratti saltuari tra Castel di Guido e raccordo anulare auto in coda anche sulla via Pontina tra Castelno il raccordo in direzionesul raccordo con gli atti carreggiata esterna tra via Pontina e la Tuscolana primi rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra via dei fiorentini e la tangenziale in centro si concluderà alle 19 in piazza di Porta San Giovanni il corteo partito intorno alle 13 da Piazza Vittorio Emanuele II ancora chiusura in atto e limitazioni per il trasporto pubblico nel quartiere di Casal Bruciato al via tra le ...