Traffico Roma del 25-06-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto auto in coda sulla via Pontina tra Castelno il raccordo anulare in direzionesostenuto anche sulle strade di collegamento con le laziali in particolare code a tratti sulla via Litoranea 3 a Castel Fusano e Torvaianica In entrambe le direzioni circolazione rallentata anche sulla via Aurelia da Malagrotta al Raccordo Anulare e poi sul raccordo primi allentamenti tra la Pontina è l’ape in carreggiata esterna in centro per le celebrazioni della comunità peruviana della festa del sole in svolgimento un corteo che attraverserà via dello Statuto via Merula viale Alessandro Manzoni e via Emanuele Filiberto per concludersi poi alle 19 in piazza di Porta San Giovanni Molte le strade chiuse al transito e limitazioni per il trasporto pubblico nel ...