Traffico Roma del 25-06-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto continua ad essere scorrevole ilsulle strade della capitale maggiori spostamenti sulla via Pontina dove si rallenta nei pressi di Castelno direzione del raccordo anulare in centro per le celebrazioni della comunità peruviana della festa del sole in svolgimento un corteo che si concluderà alle 19 in piazza di Porta San Giovanni Molte le strade che in realtà Anzi tu hai le limitazioni per il trasporto pubblico questa sera nel quartiere di Casal Bruciato dalle 19:30 alle 21 si svolgerà la processione di San Giovanni Battista in Collatino coinvolte Molte strade nello specifico via Cortina via Satta via Bergamini via Borsa via Diego Angeli via Donati via Facchinetti via Zampieri via di Casal Bruciato e via Sandri previsti Orani stop delal ...