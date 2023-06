Traffico Roma del 25-06-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltoscarso in queste ore su strade autostrade che attraversano la capitale Qualche rallentamento solo sulla via Litoranea tra Castel Fusano e Annika nei due sensi di marcia spostamenti agevolati come ogni domenica dal fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera in centro in svolgimento un corteo indetto dalla comunità peruviana per dare la festa del Sole Molte le strade chiuse le limitazioni per il trasporto pubblico la conclusione prevista intorno alle 19 in piazza di Porta San Giovanni nel quartiere di Casal Bruciato dalle 19:30 alle 21 di questa sera in programma la processione di San Giovanni Battista in Collatino diverse le strade del quartiere coinvolti le chiusure temporanee previste al passaggio della processione per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare ...