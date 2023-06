Traffico Roma del 25-06-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in redazione massimo veschi si allungano le code sulla carreggiata interna del raccordo anulare ora tra la Tuscolana e la Laurentina code causati da un tamponamento avvenuto poco prima dell’ area di servizio Ardeatina si sta Dunque provvedendo alla rimozione dei veicoli altro incidente sul tratto laziale dell’autosole in carreggiata Nord tra lo svincolo per la diramazione disud e quello per la A24-teramo si stanno formando rallentamenti e Code in direzione Firenze Intanto aumenta ilverso il litorale in centro nel pomeriggio dalle 13 alle 19 corteo della comunità peruviana per 4000 persone da Piazza Vittorio Emanuele II a Piazza di Porta San Giovanni e questa sera nel quartiere di Casal Bruciato dalle 19:30 alle 21 si svolgerà la processione di San Giovanni ...