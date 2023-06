(Di domenica 25 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e buona domenica nulla da segnalare al momento al sulle strade della capitale solo sulla carreggiata interna del raccordo anulare a seguito di un incidente si incontrano brevi code all’altezza dello svincolo della Ardeatina un aumento delè previsto più tardi Soprattutto sulle principali strade che portano sul litorale dalle 13 alle 19 in centro corteo della comunità peruviana previste 4000 persone da Piazza Vittorio Emanuele a Piazza di Porta San Giovanni e questa sera nel quartiere di Casal Bruciato dalle 1930 alle 21 si svolgerà la processione di San Giovanni Battista in Collatino impegnate le strade del quartiere temporanei stop delal passaggio dei fedeli dei di questa ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo veschi per il momento è tutto un servizio a ...

...emozionale di qualche episodio di cronaca (tipo l'incidente dello youtuber di Casal Palocco a... Altro reato fumoso che il ddl propone di modificare è quello deldi influenze, altro vaga ......ad un seminario sull'' Intelligence economica nell'era digitale ' organizzato dalla Luiss di, ... un parere sulle sfide future derivanti dall' aumento delche, secondo Ferraris, non ...... la strada della 'Dolce Vita' - per l'occasione chiusa parzialmente al- a ospitare sullo ...associazione culturale Sas in collaborazione con l'assessorato ai grandi eventi e al turismo di...

Traffico Roma del 25-06-2023 ore 07:30 RomaDailyNews

Per il Giubileo previsti 4 chilometri di pista ciclabile: collegheranno Fiumicino con l'aeroporto. I dettagli Fiumicino – Quanti cittadini di Fiumicino, che vivono l’aeroporto quotidiniamente e sono c ...Venduta per 10mila euro e resa schiava del sesso: 12 anni e mezzo di reclusione per la “carceriera”. Si è concluso così, nei giorni scorsi, il processo ...