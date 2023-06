(Di domenica 25 giugno 2023) Francescoci spera ancora. Non l'hai mai nascosto che vorrebbe tornare, con un ruolo da dirigente. E aspetta una chiamata da Trigoria , che al momento non è arrivata. Intervistato da ...

Ecco di chi si trattae la Roma, futuro di nuovo insiemecontinua a seguire la sua Roma da tifoso. Soffre sul divano di casa, come un giallorosso qualunque. Ma nella capitale è ancora ...il ritorno alla Roma: 'Mi piacerebbe'. Poi i complimenti a Mourinho (e una frecciata a Dybala) Massacrato di botte da un romeno durante una lite, Alessandro è morto dopo 7 giorni di ...Quest'ultimo in particolareun ritorno a Roma . I contatti col West Ham sono già stati ... però, ha preso del tempo per pensare e oggi ha incontrato il suo agente, Francesco. Altri nomi ...

Totti sogna il ritorno alla Roma: «Mi piacerebbe». Poi i complimenti a Mourinho (e una frecciata a Dybala) leggo.it

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina poco prima delle 6 all'interno di una area verde in via di Torrenova a Roma. Ad allertare le forze dell'ordine un passante, ...Francesco Totti ci spera ancora. Non l'hai mai nascosto che vorrebbe tornare alla Roma, con un ruolo da dirigente. E aspetta una chiamata da Trigoria, che al momento non è ...