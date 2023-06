Totti | «Dybala merita la mia 10 se pensa di rimanere altri 10-20 anni a Roma»

(Di domenica 25 giugno 2023) Francesco, ex capitano della, ha parlato a goal.com ha parlato alla partita organizzata da “Operazione Nostalgia” e Planetwin365 ieri allo stadio “Mazza” di Ferrara Francesco, ex capitano della, ha parlato a goal.com ha parlato alla partita organizzata da “Operazione Nostalgia” e Planetwin365 ieri allo stadio “Mazza” di Ferrara. Ecco le sue dichiarazioni su un possibile cambio di numero di maglia di Pauloin giallorosso. PAROLE – «Seè sempre decisivo ela mia maglia numero 10?la mia 10 sedi10-20».

«Dybala merita la mia 10 se pensa di rimanere altri 10 - 20 anni a Roma» ha detto Francesco Totti ai microfoni di goal.com. Lo storico capitano giallorosso è stato tra i protagonisti della partita tra ex campioni della Serie A che si è giocata a Ferrara.

