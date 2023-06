Torreira | l'agente | 'Il Galatasaray non l'ha messo in vendita'

L'Kezman aveva promesso di portare a Lotito un'offerta da 40 milioni, cifra corrispondente ...il più vicino, l'accordo con il Galatasaray non sembra complicato da trovare sugli 8 ......5 milioni di euro per Lucas, centrocampista uruguaiano ex Fiorentina . Tuttavia, c'è un problema. Mancano sia l'intesa con il giocatore, sia con il suoPablo Betancourt, che al ...Ecco dunque l'ipotesi Lucas, tornato all'Arsenal dopo il prestito semestrale alla ... Secondo quanto riportato da Sportitalia, lo stessodel giocatore, Oscar Bentancourt, ha proposto il ...

Lazio, Torreira si avvicina Arriva la conferma dell’agente Calcio in Pillole

Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira, ha parlato a LaLazioSiamoNoi: "Il Galatasaray non l’ha messo in vendita. Ma devo essere sincero, ...In entrata i biancocelesti lavorano a Torreira del Galatasaray. Da Cambiaghi a Marcos Leonardo, passando per Zaha e Dovbyk, tutti i nomi per rivoluzionare ...