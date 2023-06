La7.it - La situazione intorno al quartier generale dell'esercito russo nella citta' di Rostov - on - Don e' tornata laall'indomani dell'ammutinamento dei mercenari di Wagner, che ieri prima ...Sul lavoro, attenzione agli affari che sembrano perfetti, c'è sempre qualcosa che non! Bilancia: In amore cerca di non programmare eventi troppo impegnativi. Sul lavoro, mantieni la...per la seconda edizione il Festival di circo contemporaneo Naviganti con un carico di magia ... Poi ci sarà il giocoliere Gianmarco con il suo 'Ci vuole', spettacolo di clownerie e mimo la ...

Torna la calma a Rostov. Misure antiterrorismo a Mosca TGLA7

La situazione intorno al quartier generale dell'esercito russo nella citta' di Rostov-on-Don e' tornata la calma all'indomani dell'ammutinamento dei mercenari di Wagner, che ieri prima hanno preso la ...Da come sono andate le cose si sa che nessuna autorità greca quella notte ha voluto fare qualcosa. «E c'era persino il mare calmo» ha detto all'Angelus di domenica Papa Francesco. Provenivano da ...