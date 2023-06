Torino | gli amici lo rapiscono per l’addio al celibato | denunciati per procurato allarme

(Di domenica 25 giugno 2023) Volevano fare un sequestro in grande stile e sono risultati talmente credibili da scatenare il panico in zona. A Trofarello, nel torinese, un gruppo di ragazzi, tra i 23 e 31 anni, è stato denunciato perdopo aver rapito il loro amico peral. La comitiva si è presentata con il casco e il passamontagna calato sul viso e fucili (da soft air senza però tappo rosso) in pugno. In 9 hanno portato via con la forza il futuro sposo dalla propria abitazione e l’hanno rinchiuso, legato e imbavagliato, in un furgone. Il trambusto in zona è stato talmente tanto che un vicino anziano ha accusato un malore e molti altri abitanti hanno chiesto aiuto telefonando di massa alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile: ricostruita la vicenda, hanno denunciato i ...

La mentalità comunista , come insegnanootto animali del libro, si riverbera ancora nelle ... Si è laureato all'Università di. Scrive per le testate online "Caratteri Liberi" e "Corriere ...Volevano fare un sequestro in grande stile e sono risultati talmente credibili da scatenare il panico in zona. A Trofarello, nel torinese, un gruppo di ragazzi, tra i 23 e 31 anni, è stato denunciato ...... che mette in rete laboratori e imprese ha, quindi, messo a disposizionestrumenti scientifici ... Martina Pizzimenti, Davide Puntorieri, Davide Ritorto, Domenico Siclari, Valeriae da uno ...

Torino, gli amici lo rapiscono per l'addio al celibato: denunciati per ... Open

Il mercato è già nel vivo, con importantissime novità per le squadre di Serie A anche in chiave fantacalcio. Ecco le ultimissime sulle trattative calde di queste ore e non solo dal nostro Fabrizio Rom ...Riascolta Google fotografa le abitudini d'acquisto degli italiani - Librerie insolite di Essere e avere . Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.