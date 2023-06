Torino | fingono rapimento per addio al celibato | 9 denunce per procurato allarme

(Di domenica 25 giugno 2023) Con il volto coperto da un passamontagna e muniti di armi lunghe, hanno simulato un sequestro di persona per festeggiare unalma sono stati denunciati dai carabinieri per. E’ accaduto ieri a Trofarello, nel torinese, dove i militari sono intervenuti a seguito di numerose segnalazioni di residenti di uno stabile che avevano notato un gruppo di persone caricare a forza su un furgone una persona legata e con il volto coperto. Al termine di una lunga fase di accertamento, i carabinieri hanno appurato che si trattava di unalmal riuscito e denunciato 9 persone. Sono, inoltre, stati sequestrati 2 fucili automatici utilizzati per softair, 4 jacket con caricatori in plastica , passamontagna, caschi e indumenti tipo kefiah arabi. Durante il ...

Questa scena da film si è svolta a Trofarello, nella cintura di. Il commando protagonista nel blitz in un condominio in realtà era un gruppo di amici mossi dall'idea di un addio al celibato ...... residente in un comune della provincia die l'Autorità Giudiziaria, concordando con le ... - Falsi dipendenti comunali, chedi essere incaricati di sanificare le abitazioni dei residenti ...Come i ransomware, il social engineering è una tattica redditizia per i criminali virtuali, soprattutto alla luce dell'incremento di quelle tecniche in cui gli hacker sidei dipendenti per ...

Torino, fingono rapimento per addio a celibato: 9 denunciati TGCOM

Travestiti da commando armato, con tanto di passamontagna e fucili, come fossero terroristi dell'Isis, avevano fatto irruzione in una casa e portato via un uomo. Un raid in piena regola, con ...Armati con fucili da softair si fingono terroristi dell’Isis e lo caricano su un furgone. Un anziano assiste alla scena e si sente male ...