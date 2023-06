Questa scena da film si è svolta a Trofarello, nella cintura di. Il commando protagonista nel blitz in un condominio in realtà era un gruppo di amici mossi dall'idea di un addio al celibato ...... residente in un comune della provincia die l'Autorità Giudiziaria, concordando con le ... - Falsi dipendenti comunali, chedi essere incaricati di sanificare le abitazioni dei residenti ...Come i ransomware, il social engineering è una tattica redditizia per i criminali virtuali, soprattutto alla luce dell'incremento di quelle tecniche in cui gli hacker sidei dipendenti per ...

Torino, fingono rapimento per addio a celibato: 9 denunciati TGCOM

La goliardata è stata fraintesa dai vicini di casa che hanno chiamato i carabinieri La combricola di amici aveva deciso di inscenare il rapimento dello sposo. Ma la sceneggiata era talmente credibile ...Polizia Postale e Airbnb, portale online di case vacanza, rinnovano la loro collaborazione per gli utenti che scelgono la prenotazione delle vacanze online. Testimonial dell’iniziativa Marco Camisani ...