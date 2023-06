(Di domenica 25 giugno 2023) Il presidente della AEW e della ROHspera davvero che non ricapiti più un’altra ondata dicome quella accaduta a metà del. In quel preciso periodo la AEW ha dovuto affrontare l’assenza pero di diversi atleti, incluso anche il campione mondiale AEW di quel periodo, CM Punk. L’o di Punk ha messo la AEW nella posizione tale da assegnare un titolo mondiale ad interim, il quale fu vinto da Jon Moxley. Lo scorso anno la stessa sfortuna ha toccato anche Bryan Danielson ed Adam Cole. L’ex campione NXT ad esempio è dovuto rimanere fermo ai box per quasi un anno, prima di fare ritorno nella puntata di Dynamite del 29 marzo 2023. Mentre ci avviciniamo al secondo evento AEWxNJPW intitolato Forbidden Door,...

...edifici pubblici a meno che non si siano ottenute delle autorizzazioni speciali' ha spiegato. ... il Regno Unito sarebbe ancora nell'Unione Europea: da un sondaggio delBlair Institute rivela ...Lester, con Dolph Lundgren, Brandon Lee,Maccario, Rodney Kageyama, Ernie Lively, R. David ... Camilla Belle, Cliff Curtis, Joel Virgel, Ben Badra, Mo Zinal, Nathanael Baring, Marco, Joel Fry,...... The Manhattan Transfer ha collaborato e registrato con tanti artisti, tra cuiBennett, Bette Midler, Smokey Robinson, Laura Nyro, Phil Collins, B. B. King, Chaka, James Taylor e Frankie ...

Tony Khan:” Il 2022 per la AEW è stato l’anno più difficile per quanto riguarda gli infortuni” Zona Wrestling

Il Presidente e CEO ha parlato di ciò che è accaduto con la STARDOM durante l'organizzazione per Forbidden Door 2, non escludendo una partnership in futuro ...Tony Khan, presidente di All Elite Wrestling e Ring of Honor, ha rivelato di aver provato a scrivere una puntata di AEW Dynamite con ChatGPT.