Tiro con l’arco | Giochi Europei 2023 oggi | orari 25 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) Giunge l’ora della terza giornata delconaidi Cracovia (Polonia). Ancora grande spazio per le competizioni a squadre: si assegneranno i titoli continentali per i team misti sia nel compound che nelolimpico, mentre nel pomeriggio ci saranno gli ottavi di finale dell’individuale del compound maschile. Purtroppo non ci sarannonel misto del ricurvo: Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli sono stati eliminati già agli ottavi di finale a sorpresa contro la Moldavia per 5-1. Nel misto del compound Marco Bruno ed Elisa Roner affronteranno l’Olanda ai quarti di finale cercando di continuare il più a lungo possibile il loro percorso. Marco Bruno che si disimpegnerà anche negli ottavi del compound individuale. Di seguito il calendario ...