(Di domenica 25 giugno 2023) È il momento della verità., domenica 25, si assegneranno le medaglie dello skeet ai, prima specialità delnella rassegna disciplinare. L’Italia è attualmente in corsa in entrambe le categorie. In campo femminile infatti dopo tre serie l’azzurra Martina Bartolomei si trova al quinto posto con 72 piattelli rotti, mentre Simona Scocchetti è al diciottesimo posto a quota 68. Nella prova maschile invece Elia Sdruccioli e Gabriele Rossetti sono nel gruppo all’ottavo posto a quota 73. Le qualificazioni sono previste per le ore 9:00, mentre la finale femminile partirà alle 15:45. L’ultimo atto maschile è invece pianificato per le 17:45....

Tiro a volo, Giochi Europei 2023 oggi: orari 25 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

