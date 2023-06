Tiro a volo | Giochi Europei 2023 | nello skeet maschile pass olimpico alla Svezia | vince Erik Svensson

(Di domenica 25 giugno 2023) Nella finale delloindividualedelaidi Cracovia, in Polonia, ilnon nominale va, in virtù della vittoria di, che precede il lettone Dainis Upelnieks ed il finlandese Eetu Kallioinen. Nel Medal Match allo svedesenon serve provare a colpire gli ultimi due piattelli: il suo perfetto 38/38 è sufficiente per precedere il lettone Dainis Upelnieks, secondo con 37/40, e così scatta il Golden Hit. Sul gradino più basso del podio sale il finlandese Eetu Kallioinen, terzo con 27/30, mentre resta ai piedi del podio l’estone Peeter Juerisson, ...

Martina Bartolomei conquista la medaglia d'oro e il pass olimpico per i Giochi di Parigi 2024 nella finale dello skeet femminile ai Giochi Europei di Cracovia 2023. L'azzurra si è imposta nella finale ...

Oro e pass olimpico non nominale, con l'Italia che così completa il contingente per Parigi 2024 nello skeet femminile: Martina Bartolomei vive una giornata perfetta agli European Games 2023 di Cracovi ...L'azzurra ha chiuso in finale con 37/38, prendendosi il secondo e ultimo posto nazione a disposizione per i colori azzurri nello skeet ...