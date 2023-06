Tiro a segno | Giochi Europei | Weithaler settimo nella 50 m carabina 3 posizioni | oro per Pekler

(Di domenica 25 giugno 2023) Nulla da fare per Simonai2023 di Cracovia. L’azzurro ha infatti salutato la finale della 50 mmaschile dopo la sesta serie, chiudendo la sua gara alposto con il punteggio totale di 251.0. L’atleta, gravitatoseconda parte della classifica per tutta durata della gara, ha segnato il punteggio di 51.2 dopo i primi cinque colpi, registrando poi rispettivamente 50.3, 50.6, 51.9, 49.1 e, nell’ultimo turno, 50.4. Proprio grazie a una buona ultima tranche Simon è riuscito a superare comunque il croato Petar Gorsa, ottavo classificato. A vincere la medaglia d’oro è stato invece Zalanche, nel gold medal match, si è reso protagonista di una grande prestazione, regolando per 16-10 il ceco Jiri ...

Nulla da fare per Simon Weithaler ai Giochi Europei 2023 di Cracovia. L'azzurro ha infatti salutato la finale della 50 m carabina 3 posizioni maschile dopo la sesta serie, chiudendo la sua gara al set ...In corsa per l'oro. Simon Weithaler ha centrato l'ottava piazza nelle qualificazioni della specialità 50 m carabina tre posizioni, gara di tiro a segno ai Giochi Europei 2023, accedendo così all'ultim ...