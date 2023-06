Tiro a segno | Giochi Europei 2023 oggi | orari 25 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 25 giugno 2023) Siamo arrivati al quarto giorno di competizioni aiper ciò che concerne il, domenica 25, al Wroclav Shooting Centre andranno in scena tre segmenti, tra cui si conta soltanto una Finale, quella relativa alla carabina 50 m 3 posizioni maschile. L’altra prova sarà la qualificazione Pistola sportiva 25m femminile. L’Italia sarà rappresentata da Chiara Giancamilli, Maria Varricchio (pistola 25 metri) e da Simon Weithaler (carabina 50 m tre posizioni) Le competizioni cominceranno alle 9:15 con le qualificazioni, mentre la finale 50 metri tre posizioni maschile è prevista per le 12:00, Danilo Dennis Sollazzo è il n.1 nel Vecchio Continente! Oro di forza nella carabina ai ...

Doppio bronzo dal: Nilo Maldini, Paolo Monna e Massimo Spinella arrivano terzi nella prova a squadre di pistola 10m. Stesso posizionamento anche per Sara Costantino, Chiara Giancamilli ...Benevento . Nell'Italia sta facendo gradi cose ai Giochi Europei di Cracovia. La squadra azzurra ha conquistato già sei medaglie e una è andata al collo della sannita Maria Varricchio. Nella prova a ...L' Italia continua a rimpinguare il suo medagliere nelai Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento a Cracovia, in Polonia. Gli azzurri Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Massimo Spinella hanno conquistato la medaglia di bronzo battendo ...

Tiro a segno, Sara Costantino e Paolo Monna infallibili! Oro per l'Italia nella pistola mista ai Giochi Europei! OA Sport

Siamo arrivati al quarto giorno di competizioni ai Giochi Europei 2023 per ciò che concerne il tiro a segno. Oggi, domenica 25 giugno, al Wroclav Shooting Centre andranno in scena tre segmenti, tra cu ...Le finali della carabina da 10 metri a squadre hanno chiuso la giornata odierna di gare del tiro a segno ai Giochi Europei 2023 in corso a Cracovia, in Polonia: tra gli uomini oro all'Ungheria, tra le ...