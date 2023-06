Tim Summer Hits 2023 | quante puntate date | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di domenica 25 giugno 2023)sono previste per i Timsu Rai 2? In tutto andranno in onda sei. Le prime tredella manifestazione sono registrate a Roma, mentre per le successive tre lo show si sposta a Rimini, anche per non dimenticare le popolazioni recentemente colpite dall’alluvione. La prima puntata andrà in onda domenica 25 giugno; l’ultima (salvo cambiamenti di programma) domenica 30 luglio. Di seguito la programmazione completa che – ricordiamo – potrebbe variare: Prima puntata: domenica 25 giugnoSeconda puntata: domenica 2 luglioTerza puntata: domenica 9 luglioQuarta puntata: domenica 16 luglioQuinta puntata: ...