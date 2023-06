Tim Summer Hits 2023 | la scaletta di stasera | i cantanti sul palco

Tutto pronto per la nuova edizione delHits 2023 , la rassegna estiva di Rai2 che riunisce tutti i cantanti e i protagonisti dell'estate. A condurre la nuova stagione la coppia formata da Andrea Delogu e da Nek che per la prima ...Anche quest'anno la musica diHits 2023 entrerà nelle case gli italiani grazie a Rai 2. Lo spettacolo, trasmesso in prima serata a partire dalle 21:10, è condotto da Andrea Delogu e Nek. Dal backstage Gli Autogol ...CantantiHits . Dopo gli ottimi risultati della scorsa edizione, torna dal 25 giugno in prima serata su Rai 2 il programma che andrà in onda per sei puntate presentando al pubblico i successi ...

Tim Summer Hits 2023, la scaletta del concerto a Roma su Rai2: cantanti e orari Fanpage.it

Su Rai 2 torna "Tim Summer Hits" con sei appuntamenti da Roma e Rimini: alla conduzione Andrea Delogu e Nek. In simulcast anche su Rai Radio2 con Diletta Parlangeli.Tim Summer Hits 2023: scaletta e cantanti della prima puntata a Roma stasera. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più7 ...