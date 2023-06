TikTok chiude all’improvviso l’account dell’imitatore di Mr Bean | “Mi accusano di furto d’identità | è ingiusto e ridicolo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) Lewis John è entrato a far parte del mondo social nel 2018 imitando Mr. Dote, la sua, che lo ha reso virale nei mesi del lockdown per il Covid e che gli ha consentito di racimolare piccole e costanti somme di denaro grazie al suo milione di follower. Tuttavia, recentementelo ha accusato di aver rubato l’identità di Rowan Atkinson, vero interprete del celebre personaggio, e gli ha improvvisamente chiuso. “È stato assolutamente. Sono entrato a far parte dinel 2018 e sono diventato virale durante i lockdown dovuti al Covid – la denuncia del 27enne che ha reso nota la vicenda – Il mio account alla fine ha raggiunto un milione di follower, ma quando ho effettuato l’accesso martedì mi è stato detto che avevo violato le linee guida della ...