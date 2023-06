Thuram saluta il Borussia M’ Gladbach | “Mi avete sostenuto e cresciuto”

...e se il Milanuno dei migliori centrocampisti italiani come Sandro Tonali che passa al Newcastle, fa il botta e risposta con l'Inter che in queste ore ha chiuso con l'arrivo di Marcus, ...... ora, pare essere davvero a un passo dalla conferma: André Onanal'Inter dopo un anno e ... Liquidità per accelerare sul mercato e chiudere per gli obiettivi primari:, Frattesi, ..."Quando quattro anni fa sono arrivato, forse di me conoscevate solo il cognome - dice, con una voce che fa da commento alle immagini delle sue stagioni con la maglia del club tedesco - Ma mi ...

Thuram saluta il Borussia: "Mi avete fatto sentire a casa, grazie" - Sportmediaset Sport Mediaset

Blog Calciomercato.com: La Juventus non si è fatta attendere e se il Milan saluta uno dei migliori centrocampisti italiani come Sandro Tonali che passa al Newcastle, fa il ...Accordo tra Inter e United per la cessione di Onana. Ai nerazzurri andranno 50 milioni di euro più bonus, ma sul web i tifosi dimostrano di non gradire ...