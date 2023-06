Thuram e Weah | il colpaccio di Inter e Juve | figli d' arte | sì | ma diversi

(Di domenica 25 giugno 2023) Si è acceso il mercato delle big, con l'e lantus che investo- no in due giocatori dall'estero, ma con un affinità italiana profonda. Il primo è Marcus(26), che andrà ai nerazzurri. Marcus,o dell'ex difensore die Parma, è un attaccante dinamico, molto forte fisicamente e capace di fare sia l'esterno che la punta. In quest'ultimo ruolo ha trovato successo in Bundeslinga con il Borussia Monchengladbach, dove quest'anno ha prodotto 16 gol e 7 assist. La sua notevole stazza (1 metro e Marcus(26 anni) con la maglia del Monchengladbach (Getty) 92 per 90 chili), combinata con uno sprint notevole, ne fa un ottimo partner per Lautaro. Lantus, invece, ha acquistato dal Lille, Timothy(23), giovane stella della ...

...corteggia Milinkovic - Savic (e anche sul serbo ci sono i nerazzurri) e punta sia Casadei sia... Che rischia di non essere, attirato dalle maxi offerte di Psg e Lipsia. E Kamada Lui ...E'ma non gioca nel Milan (forse, nella Juve). E'ma non gioca nella Juve (forse, nell'Inter). E' Totti ma non gioca nella Roma (forse, nel Frosinone). Facciamo figli per avere continuità nel ......e risposta con l'Inter che in queste ore ha chiuso con l'arrivo di Marcus, figlio dell'indimenticato Lilian ex stella bianconera, e così ecco che si palesa in poche ore il colpo Timothy...

Da Timothy Weah a Marcus Thuram, il mercato dei figli nel nome del padre la Repubblica

Blog Calciomercato.com: La Juventus non si è fatta attendere e se il Milan saluta uno dei migliori centrocampisti italiani come Sandro Tonali che passa al Newcastle, fa il ...Paolo De Paola ha parlato della situazione di Victor Osimhen soffermandosi sulla sua possibile cessione in questa sessione di calciomercato.