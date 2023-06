“The City and the Garden” | la collezione uomo Cruna SS24

(Di domenica 25 giugno 2023)è un brand dai valori molto chiari, che gli stanno consentendo una crescita rapida e virtuosa in tutto il mondo. I pilastri del successo disono il rigoroso Made in Italy e la filiera corta, garantiti dalla collaborazione con i laboratori storici della tradizione manifatturiera veneta, uniti a design innovativi ma rispettosi dei codici della cultura stilistica italiana e all’utilizzo esclusivo di materiali pregiati. Un progetto autentico che parte dal pantalone, prodotto cardine dell’abbigliamento maschile, e si sviluppa su unatotal look prodotta interamente in Italia, composta da uno sviluppo rigoroso di capospalla e maglieria che compongono l’anima di un brand dalla fortissima identità, che ha il raro pregio di rompere gli schemi e guardare al futuro senza esasperazioni. La Spring Summer 2024 della ...

