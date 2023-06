Test genetico pre-impianto | ecco perché va fatto a prescindere dal numero degli embrioni ottenuti

Leggi su ildenaro

(Di domenica 25 giugno 2023) Ilpre-per aneuploidie (PGT-A) è stato messo a punto con l’obiettivo di identificare glicon assetto cromosomico normale, tra quelli prodotti durante un ciclo di Procreazione medicalmente assistita (PMA). Questisono meno soggetti a rischio di aborto e hanno una maggior chance di risultare in una gravidanza a termine. Ma ha senso eseguire la PGT-A anche se sono statisolamente 1-2, piuttosto che procedere al trasferimento in utero senza alcuna informazione in più sul loro stato di salute? La risposta è sì, secondo uno studio scientifico presentato dal gruppo Genera insieme a Juno Genetics come poster al 39esimo congresso della Società europea di Medicina della riproduzione ed embriologia (ESHRE) in corso a ...