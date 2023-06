Terra amara | trame dal 25 al 30 giugno 2023 | folle piano di Mujgan

(Di domenica 25 giugno 2023)indugerà ancora sull'odio che Mugjan prova nei confronti di Zuleyha. La dottoressa, infatti, come segnalano ledal 25 al 30andrà a trovare la rivale in prigione e le rinfaccerà di infangare la sua famiglia accusando Behice di aver provato ad ucciderla. La Altun, però, continuerà a sostenere quella versione e, poco dopo, accuserà la zia. Quet'ultima si dirà offesa e minaccerà di andare via da Cukurova. La donna, inoltre, solleciterà Yilmaz a trasferirsi a Istanbul. Intanto, Uzum affronterà il suo primo giorno di scuola e Saniye e Gaffur saranno fieri di lei, mentre Vedat avrà un incidente provocato dai misteriosi uomini di Ankara. In seguito, Fekeli convincerà Hunkar a spingere Demir a non vendere le sue azioni ai misteriosi uomini di Ankara e ...

tornerà domani, lunedì 26 giugno , alle 14:10 circa su Canale 5 , con un nuovo episodio. La soap opera, ambientata in Turchia negli anni settanta, è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 ...Scene da un Matrimonio non raccoglie i dati di(costantemente oltre il 20% di share), ma fa comunque registrare buoni numeri: 16.2% e oltre 1.7 milioni di utenti raggiunti. Nulla in ...: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % . Inga Lindstrom " Incanto d'amore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share.

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara, in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per numerosi colpi di scena che non passeranno inosservati. Spazio in pr ...