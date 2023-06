Terra amara anticipazioni dal 26 giugno al 2 luglio | Zuleyha morirà? Le ha sparato proprio lei

(Di domenica 25 giugno 2023) Prosegue la messa in onda di, dal 26al 2, dalle ore 14.10 su Canale 5: ecco cosa accadrà. Drammi, intrighi e tante sorprese in arrivo nell’amata soap turca, in onda nella fascia del daytime: scopriamo ledelle prossime puntate. Nuove puntate in arrivo per, la celebre soap turca trasmessa nella fascia del daytime di Canale 5. Incentrata sull’amore impossibile di Yilmaz Akkaya eAltun, la serie è tra i programmi più seguiti da parte del pubblico, che segue le vicende degli sfortunati amanti. Insomma, scopriamo cosa accadrà nei prossimi episodi, in onda dal 26al 2a partire dalle ore 14.10 su Canale 5, con l’esclusione di sabato, che assisterà ...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 giugno , alle 14.10 , Hunkar convince Demir a non vedere la raffineria ai misteriosi uomini di Ankara , e anche a ritirare le accuse contro ...tornerà domani, lunedì 26 giugno , alle 14:10 circa su Canale 5 , con un nuovo episodio. La soap opera, ambientata in Turchia negli anni settanta, è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 ...Scene da un Matrimonio non raccoglie i dati di(costantemente oltre il 20% di share), ma fa comunque registrare buoni numeri: 16.2% e oltre 1.7 milioni di utenti raggiunti. Nulla in ...

Il personaggio di Fikret Fekeli continuerà a catalizzare l’attenzione a Terra amara, come si evince dagli spoiler della soap opera di Canale 5. Il giovane farà presto il suo ingresso alla tenuta di ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...