Terra Amara | anticipazioni 25 – 30 giugno 2023 | Muijgan decide di uccidere Zuleyha

(Di domenica 25 giugno 2023) Mujgan spara ada domenica 25 a venerdì 30Mujgan si reca in carcere, dove il confronto acceso conle instillerà un dubbio atroce. Mujgan accusa Behice di aver tentato dicome ha denunciato la stessadurante il suo ricovero in ospedale dove era giunta per una intossicazione. Behice è indignata per le accuse che le vengono rivolte. Behice, indignata per le accuse che le sono state rivolte, minaccia Mujgan di andarsene e nel frattempo chiede a Yilmaz di trasferirsi a Istanbul. Uzum si appresta al suo primo giorno di scuola per la gioia di Saniye e Gaffur. Demir sta per vendere le sue azioni della raffineria a Vedat ma questi rimane vittima ...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 giugno , alle 14.10 , Hunkar convince Demir a non vedere la raffineria ai misteriosi uomini di Ankara , e anche a ritirare le accuse contro ...tornerà domani, lunedì 26 giugno , alle 14:10 circa su Canale 5 , con un nuovo episodio. La soap opera, ambientata in Turchia negli anni settanta, è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 ...Scene da un Matrimonio non raccoglie i dati di(costantemente oltre il 20% di share), ma fa comunque registrare buoni numeri: 16.2% e oltre 1.7 milioni di utenti raggiunti. Nulla in ...

Terra amara, spoiler: Behice non si fiderà del nipote di Ali Rahmet Il personaggio di Fikret Fekeli continuerà a catalizzare ...